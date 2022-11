Speler om vandaag op te letten op het WK voetbal in Qatar: Kevin De Bruyne (België)

Natúúrlijk wordt er vandaag weer gespeeld op het WK voetbal in Qatar. Met Marokko - Kroatië (11.00 uur), Duitsland - Japan (14.00 uur), Spanje - Costa Rica (17.00 uur) en België - Canada (20.00 uur) krijgen we liefst vier wedstrijden voorgeschoteld. Elke dag lichten we een speler uit aan de hand van enkele cijfers. Vandaag: Kevin De Bruyne, middenvelder en smaakmaker van België.

Is het WK in Qatar écht de laatste kans van de Belgische Gouden Generatie? En hoe reëel is die kans dan überhaupt? Romelu Lukaku en Eden Hazard waren toppers in hun hoogtijdagen, maar op dit moment is het de vraag wat zij België kunnen brengen. Gelukkig is er altijd nog Kevin De Bruyne, de man die áltijd levert.

Cijfers

3 - De Bruyne is dé grote man bij De Rode Duivels en de middenvelder van Manchester City begint alweer aan zijn derde WK. Alleen Franky Van der Elst en Vincenzo Scifo waren namens België op meer WK’s aanwezig (4).

3 - De Bruyne was niet alleen aanwezig op het WK van 2018 én 2014, hij scoorde ook op beide wereldkampioenschappen. Samen met Romelu Lukaku, Dries Mertens en Jan Vertonghen kan hij in Qatar de eerste Belg worden die op drie verschillende WK's tot scoren komt.

100 - Lukt het De Bruyne om de formatie van bondscoach Roberto Martínez naar de finale van het WK in Qatar leiden? Dan wordt de WK-finale de honderdste interland voor België voor de assistkoning van The Citizens. Dat is uiteraard ook het geval als de Belgen tot de halve finale reiken en de strijd om de derde en vierde plek moeten spelen.

Programma vandaag in Qatar

Naast De Bruyne komen er vandaag nog volop andere smaakmakers in actie op het WK. Wat te denken van de strijd tussen Hakim Ziyech en Luka Modric bij Marokko - Kroatië? Voormalig PSV-aanvaller Ritsu Doan mag met Japan direct aan de bak. In Groep E is Duitsland de tegenstander met onder anderen Serge Gnabry, Joshua Kimmich en natúúrlijk Thomas Müller in de gelederen. De jonge Spaanse formatie van Luis Enrique, met onder anderen Barça-talenten Pedri, Gavi en Ansu Fati, opent het WK-bal in een duel met Costa Rica, mét de 37-jarige captain Bryan Ruiz, voormalig speler van FC Twente en PSV.

