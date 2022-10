Sergio Ramos verrassing in Spaanse voorselectie, David de Gea niet bij vijf keepers

David de Gea gaat niet naar het WK in Qatar. De 31-jarige doelman uit Madrid, die onlangs zijn 500ste wedstrijd voor Manchester United keepte, is niet opgenomen in de voorselectie van 55 spelers van de Spaanse bondscoach Luis Enrique.

Robert Sanchez (Brighton & Hove Albion), David Raya (Brentford), Kepa Arrizabalaga (Chelsea), Unai Simon (Athletic Bilbao) en David Soria (Getafe) zijn de vijf keepers in de voorlopige selectie van Spanje. Bondscoach Luis Enrique mag 26 spelers meenemen naar het WK, maar overweegt net als vorig jaar bij het EK voor een selectie van 23 spelers te kiezen om niet te veel teleurgestelde spelers te hebben.



Sergio Ramos is de grote verrassing in de Spaanse voorselectie. De 36-jarige verdediger van Paris Saint-Germain, die na twee jaar met veel blessureleed dit seizoen bijna wekelijks speelt, speelde op 31 maart vorig jaar zijn (voorlopig) laatste interland. De voormalig captain van Real Madrid en Spanje staat nu op 180 interlands, waarmee hij bij de zeven spelers met de meeste interlands hoort. Bader Al-Mutawa is recordhouder met 196 interlands, vijf meer dan nummer twee Cristiano Ronaldo.

Pogba moet vrezen voor mislopen WK

Juventus-coach Massimiliano Allegri denkt niet dat middenvelder Paul Pogba nog voor de ploeg in actie komt voor de start van het WK in Qatar. Pogba heeft door een knieblessure nog geen minuut gespeeld voor de Italiaanse club sinds zijn terugkeer in Turijn afgelopen zomer.

Of de Franse middenvelder op tijd fit is voor het WK en wordt geselecteerd door bondscoach Didier Derschamps is onzeker. Frankrijk speelt zijn eerste wedstrijd op het WK op 22 november tegen Australië.



,,Federico Chiesa en Pogba zitten niet in de selectie”, zei Allegri vooraf aan de wedstrijd tegen Lecce van zaterdag. ,,Er is geen kans dat ze geselecteerd worden voor woensdag tegen PSG, en 99 procent zeker zullen ze ook niet spelen tegen Internazionale. Als ze terugkeren, en dat is heel onzeker, zullen ze inzetbaar zijn voor de wedstrijden tegen Verona en Lazio, maar het is heel onwaarschijnlijk.”

Aanvaller Dusan Vlahovic ontbreekt ook bij Juventus in de wedstrijd tegen Lecce. De 22-jarige Serviër is nog niet hersteld van een liesblessure die hij opliep in het duel met Benfica. Juventus verloor die wedstrijd met 4-3 en is daarmee uitgeschakeld in de Champions League.

Sebastian Szymanski in Poolse voorselectie

Bondscoach Czeslaw Michniewicz van Polen heeft drie eredivisiespelers opgenomen in zijn voorselectie voor het WK voetbal in Qatar.

Feyenoord-middenvelder Sebastian Szymanski, sc Heerenveen-verdediger Pawel Bochniewicz en Vitesse-middenvelder Kacper Kozlowski staan op de voorlopige lijst.

De 23-jarige Szymanski kwam al zeventien keer in actie voor Polen en maakte één doelpunt. De 26-jarige Bochniewicz speelde twee interlands en de 19-jarige Kozlowski droeg zes keer het shirt van Polen.

Het toernooi in Qatar begint op 20 november. Tien dagen eerder zal Michniewicz zijn definitieve selectie bekendmaken.

