Sensationele 3-3 tegen Kameroen is flinke tegenvaller voor Dusan Tadic en Servië

Virgil van Dijk reageert op stevige kritiek Marco van Basten: ‘Volgens mij is hij nooit echt positief toch?’

Uitgebreid nam aanvoerder Virgil van Dijk na afloop van het 1-1 gelijkspel tegen Ecuador de tijd om terug te blikken. Zelfkritisch, maar ook met een boodschap. ,,Laten we nu vooral niet in negativiteit vervallen. We weten echt wel dat het beter moet - en we staan er nog steeds goed voor.’’

27 november