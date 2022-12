Scheidsrechter van WK-finale sneert met foto terug naar Franse media: ‘Hier hoor je ze niet over’

Met video Miljoenen dolgelukki­ge fans vieren in Buenos Aires, Rosario, Barcelona en Napels wereldti­tel van Argentinië

Argentinië werd in de zinderende WK-finale tegen Frankrijk gesteund door zo'n 60.000 fans in het Lusail Stadion in Qatar, maar er bleven er ook 47 miljoen achter in eigen land. Daar vierden zij de derde wereldtitel na die van 1978 in Buenos Aires en van 1986 in Mexico-City.

19 december