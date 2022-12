Raheem Sterling terug naar Londen na gewelddadige overval op zijn huis met vrouw en kinderen

Engeland plaatste zich zondagavond met een 3-0 zege op Senegal overtuigend voor de kwartfinales van het WK, maar deed dat zonder Raheem Sterling. De 27-jarige aanvaller van Chelsea is teruggevlogen naar Londen, waar zijn huis is leeggeroofd in het bijzijn van zijn vrouw en jonge kinderen.

Een uur voor de wedstrijd liet de Engelse voetbalbond al weten dat Sterling vanwege ‘familieomstandigheden’ niet mee zou doen in de achtste finale tegen Senegal en dat hij ook niet op de bank zou zitten. Kort voor de aftrap bracht de Jamaicaanse journalist Abka Fitz-Henley het nieuws naar buiten wat er aan de hand was. Sterling werd in 1994 geboren in Jamaica, waar zijn vader in 1996 werd vermoord. In 1999 verhuisde hij met zijn moeder naar Londen, waar hij in 2003 in de jeugdopleiding van Queens Park Rangers terechtkwam. In 2010 maakte hij de overstap naar Liverpool, om in 2015 naar Manchester City te verkassen.



,,Gewapende misdadigers hebben ingebroken in het huis van Raheem Sterling in Londen. Ze hebben een grote overval gepleegd. Uit de woning werd een groot aantal kostbaarheden, waaronder sieraden, weggenomen", zo schreef Fitz-Henley op Twitter.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Na de wedstrijd werd dit nieuws bevestigd door Engelse journalisten vanuit Al Khor, waar Engeland de wedstrijd tegen Senegal speelde. De vrouw en jonge kinderen van Sterling waren tijdens de overval aanwezig in het huis in Londen, waardoor Sterling heeft besloten om naar Londen te vliegen om te kijken of alles in orde is en steun te bieden. De laatste jaren worden, voornamelijk in Engeland en Frankrijk, regelmatig huizen van steenrijke sterspelers beroofd als de overvallers weten dat zij een wedstrijd spelen. Voor zover bekend is Sterling de eerste speler die tijdens dit WK slachtoffer wordt van zo'n beroving van zijn huis.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Engelse bondscoach Gareth Southgate ging na de overwinning op Senegal kort in op de situatie van Sterling, die al tien jaar international is en na 81 interlands op 20 goals staat. ,,Raheem vliegt naar huis. Familie is op deze momenten het allerbelangrijkste. We zullen de komende dagen zien hoe dat zich ontwikkelt. We leggen hem geen druk op, hij mag alle tijd nemen.”

Als alles thuis weer in orde is, hoopt Sterling weer terug te vliegen naar Qatar. Engeland komt zaterdagavond (20.00 uur Nederlandse tijd) weer in actie. Dan staat de kwartfinale tegen Frankrijk, dat eerder vandaag met 3-1 won van Polen, op het programma in het Al-Bayt Stadium in Al Khor.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © AP

WK VOETBAL Nieuws Speelschema Uitslagen Video & Podcast Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.