Portugal krijgt vlak voor WK opvallende afmelding: Benfica-uitblinker Rafa Silva plots niet meer beschikbaar

,,Ik heb vandaag coach Fernando Santos en de Portugese voetbalbond FPF gemeld dat ik me niet meer beschikbaar stel voor de nationale ploeg”, citeren met name Portugese media Silva. ,,Ik denk dat dit een eerlijke en correcte beslissing is in deze fase van mijn carrière. Ik vraag iedereen dat de reden, van persoonlijke aard, wordt gerespecteerd.”

De mededeling komt op een merkwaardig moment nu de aanvallende middenvelder in vorm is en in aanmerking leek te komen voor een basisplaats in de ploeg van Santos. Met het door voormalig PSV-trainer Roger Schmidt getrainde Benfica won Silva alle zeven competitieduels tot nu toe, waarin hij vier keer scoorde. Ook in de Champions League doet de ploeg het goed met twee overwinningen in evenzoveel duels.