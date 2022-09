Pep Guardiola hoopt dat Kalvin Phillips voor WK van schouderklachten af is

Phillips kwam dit seizoen als gevolg van schouderproblemen amper in actie. De Engelse international viel drie keer in, waarvan twee keer in de Champions League. ,,Het is absoluut frustrerend, ook voor ons”, zei Guardiola. ,,Rodri kan niet alle wedstrijden spelen. Daarom hebben we Kalvin gehaald, om te strijden voor die positie. Soms moeten we defensiever spelen en hebben we twee controlerende middenvelders nodig.”