Penaltyheld Emiliano Martínez in tranen na gewonnen wereldtitel met Argentinië: ‘Dit was mijn grootste droom’

Emiliano Martínez was in tranen na zijn heldenrol in de gewonnen WK-finale met Argentinië. De keeper van Aston Villa hielp zijn land in een penaltyreeks tegen Frankrijk aan de derde wereldtitel in de nationale historie.

,,Ze kwamen in korte tijd langszij, het was echt een fase waarin we moesten lijden’’, vertelde Martínez na afloop tegen Mundo Deportivo. ,,Nadat we de 3-2 maakten, konden we nog twee keer scoren. Gelukkig waren we goed in de penaltyreeks.’’ Martínez keerde de strafschop van Kingsley Coman, terwijl Aurelién Thouaménie naast schoot. ,,Dit is echt mijn allergrootste droom, ik heb hier geen woorden voor’’, stamelde hij na afloop.

Martínez greep opnieuw de heldenrol, nadat hij ook tegen het Nederlands elftal al twee strafschoppen keerde. ,,Tijdens de penaltyreeks was ik kalm, dat moest ik uitstralen naar mijn teamgenoten. De eerste penalty zat ik niet in de buurt, daarna heb ik denk ik alles gedaan. Deze overwinning is voor mijn familie.’’

Ook de FIFA was onder de indruk van de prestaties van Martínez, die tijdens het eindtoernooi in Qatar drie keer de nul hield en dus uitblonk in de penaltyreeksen. De sluitpost kreeg na afloop de Golden Globe uitgereikt, de prijs voor de beste keeper van het toernooi. Martínez volgt Thibaut Courtois op, die de individuele prijs vier jaar geleden pakte.

Reactie bondscoach Scaloni

De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni heeft al zijn landgenoten opgeroepen te genieten van het winnen van het WK. ,,Dit is een historisch moment. Ik wil tegen alle Argentijnen zeggen dat ze hiervan moeten genieten”, zei Scaloni kort na de gewonnen finale tegen Frankrijk. ,,Ik ben zó trots”, aldus Scaloni. ,,Dit team maakt me trots. Deze titel is van hen.”

Middenvelder Rodrigo De Paul vindt dat Argentinië de verdiende wereldkampioen is. ,,We zijn geboren om te lijden, dat zullen we ons hele leven doen. Maar dit ga ik nooit meer vergeten. We zijn de terechte winnaar van het WK. We moesten de regerend wereldkampioen verslaan en dat hebben we gedaan.”

