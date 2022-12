Penalty's tegen Argentinië? Lyon en Arsenal laten Oranje in gênante serie zien hoe het niet moet

Interview Edwin van der Sar over kraker tegen Argentinië op WK '98: ‘Ik vertelde Ortega dat hij een gezellige moeder had’

Trots is hij er niet op, maar de opmerking over de moeder van Ariël Ortega hielp hem wel aan ‘één van de mooiste zeges’ in 130 interlands. Edwin van der Sar (52) gaat 24 jaar terug en twee dagen vooruit naar de kraker tegen Argentinië. Adviseert de voormalige topkeeper van Oranje Andries Noppert eens te provoceren? ,,Hij moet doen wat hij het hele WK al doet: goed keepen.”

