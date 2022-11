Oud-KNVB-voorzitter Michael van Praag hoopt dat koning WK in Qatar bezoekt: ‘Ga nu maar de dialoog aan’

Michael van Praag hoopt dat koning Willem-Alexander het WK in Qatar bezoekt. ,,Want hij komt daar eerder in aanraking met de emir dan bijvoorbeeld Mark Rutte. Zo werkt dat in die landen”, zegt de oud-voorzitter van de KNVB.

Van Praag had liever gezien dat het WK in een ander land dan Qatar had plaatsgevonden. Hij zet grote vraagtekens bij de manier waarop het land de mondiale eindronde toegewezen heeft gekregen. Ook krijgt hij geen goed gevoel bij de situatie van de arbeidsmigranten in Qatar.

,,Maar het WK gaat door”, zegt hij. ,,Ga nu maar de dialoog aan. Ik vind het heel goed dat de KNVB daar al vaak is geweest om over mensenrechten te praten. Toen ik nog voorzitter van de KNVB was, hebben we voor elkaar gekregen dat landen die een WK willen houden nu ook een mensenrechtenparagraaf in hun bidbook moeten opnemen. Daar ben ik trots op.”

Het staat nog niet vast dat de koning het WK in Qatar bezoekt. Hij neemt een besluit daarover mede op basis van ‘persoonlijke gevoelens’, zo liet hij vorige week in Athene weten na afloop van het staatsbezoek aan Griekenland. Het kabinet gaat met een regeringsafvaardiging naar het WK voetbal. Het is nog onbekend welke ministers bij welke wedstrijd van het Nederlands elftal op de tribunes zitten.

Oranje komt op 21 november voor het eerst in actie op het WK. Senegal, de regerend kampioen van Afrika, is dan de tegenstander. Ecuador (25 november) en Qatar (29 november) zijn de overige opponenten van het Nederlands elftal in de poule.

Het Nederlands elftal opent het WK op 21 november om 17.00 uur tegen Senegal, één dag na het openingsduel Qatar-Ecuador. Bekijk hier het complete speelschema in Qatar. Bekijk hier het speciale WK-matchcenter!

