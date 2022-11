Oranje-debutant Andries Noppert voelt vertrouwen van Louis van Gaal: 'We lijken heel erg op elkaar'

Andries Noppert (28) kende vanavond een zeer verdienstelijk debuut in Oranje. De 2,03 meter lange Fries hield Oranje met een paar goede reddingen op de been in de stroeve wedstrijd tegen Senegal, waarna late goals van Cody Gakpo en Davy Klaassen voor de 2-0 zege zorgde bij de start van het WK in Qatar.

,,Dit was heel speciaal. Natuurlijk droom je hiervan. Als klein jongetje altijd, maar later ga je er niet meer vanuit. Zeker niet met hoe mijn loopbaan gelopen is", sprak Noppert na afloop bij de NOS. Hij begon dit kalenderjaar nog als reservedoelman bij Go Ahead Eagles, nadat hij in de jaren daarvoor bij NAC, Foggia en FC Dordrecht nauwelijks had gekeept. ,,Maar als dit onder één man kan gebeuren, dan is het wel onder Louis van Gaal. Ik denk dat we in veel opzichten wel op elkaar lijken. We hebben dezelfde humor en denken over veel dingen wel hetzelfde. Wat dat dan is? Laten we dat maar intern houden. Ik denk nooit echt lang na over de dingen die ik zeg. Dat is niet altijd slim in deze wereld, maar het maakt me wel oprecht en de trainer waardeert dat volgens mij wel.”

Noppert was na afloop helemaal zichzelf in de studio van de NOS in het stadion in Doha. ,,Dit smaakt zeker naar meer, natuurlijk. De keeperstrainer vertelde mij afgelopen vrijdag dat ik zou gaan spelen. Hij gaf mee dat ik gewoon zo moest spelen zoals bij mijn club. In Nederland lopen we allemaal te zeiken dat we geen goede keepers hebben. Het zit mij niet dwars. Ik vind het niet logisch, maar ik heb gewoon heel veel geluk. Ik kan alleen mijn stinkende best doen. Ik had gewoon last van gezonde spanning. Hoe dichter bij zo'n wedstrijd hoe mooier het wordt, maar de spanning neemt dan ook wel toe", zei Noppert, die zag dat Oranje het lastig had tegen het stugge Senegal.

Door goals van Cody Gakpo (minuut 84) en invaller Davy Klaassen (minuut 99) werd het toch nog 2-0 in Doha, waar Oranje het vrijdag mag opnemen tegen Ecuador dat gisteren al met 2-0 won van gastland Qatar. ,,Je moet altijd geloof houden in een goed resultaat. Dan is het wel knap als je nog een manier weet te vinden om de wedstrijd te winnen. Het kan vanaf nu alleen maar beter gaan. Of ik nu moet blijven staan? Zo denk ik er zelf wel over. Als het goed gaat, dan heeft de bondscoach denk ik geen reden om te wisselen. Tenminste, dat denk ik hoor, ik weet niet hoe de trainer daar nu over denkt. We zijn hier met een bepaald doel en het liefste wil ik gewoon wereldkampioen worden. Anders hoef je ook niet te komen.”

