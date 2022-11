Oranje begint voorbereiding op WK met training in Zeist, Dumfries maakt zich geen zorgen

De spelers moesten zich vandaag om 13.00 uur melden in Zeist, waar vanavond nog een afsluitende training is voor vertrek naar Qatar. Om 18.30 uur kwam bondscoach Louis van Gaal als eerste het veld op. Hij werd daarna gevolgd door 25 spelers. Denzel Dumfries, die zondagmiddag nog geblesseerd uitviel tijdens Atalanta - Inter, liet voor de zekerheid nog een scan maken. ,,Maar er is geen probleem. Het WK maak ik gewoon mee. Ik kan zelf altijd wel goed aanvoelen of er iets niet in orde is. Ik voel me goed en herstel altijd snel", liet hij de pers weten, waarna hij gewoon meetrainde. ,,Mijn knie werd stijf en ik kon niet meer rennen. Daarom moest ik me direct laten vervangen”, legde hij uit.