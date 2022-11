Onze man in Qatar: of nabestaanden van bouwvakkers ooit nog excuses krijgen is de grote vraag

Column Sjoerd Mossou | Naïviteit van KNVB zet Virgil van Dijk in zijn hemd

De rel rond ‘OneLove’ bewijst volgens columnist Sjoerd Mossou dat Europa geen bepalende machtsfactor meer is in het wereldvoetbal. ,,Onder 211 aangesloten bonden is het slechts een spartelende minderheid.”

21 november