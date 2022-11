Nieuwste WK-blunder: fans zonder kaartje gratis stadion binnen door computerprobleem

De organisatie van het WK in Qatar heeft zijn zaakjes lang niet op orde. Door een storing in het ticketsysteem konden gisteren veel fans gratis het Al Thumama-stadion binnen voor de wedstrijd tussen Nederland en Senegal, zo schrijft het Spaanse Marca. Het computerprobleem deed zich ook voor tijdens Engeland - Iran.

Het afgelopen weekend werd al duidelijk dat verschillende accommodaties voor supporters in Doha nog niet volledig afgewerkt zijn, nu blijkt er ook een probleem met de ticketing te zijn. Zo was het opvallend hoe Senegal - Nederland gisteren startte met veel lege plekken op de tribunes. Plaatsen die geleidelijk toch gevuld geraakten. Maar lang niet altijd door toeschouwers in het bezit van een geldig ticket.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Vanwege een storing in het ticketsysteem en aan de tourniquets, gingen de stadiondeuren open voor vele fans die louter in het bezit waren van een aanvraag die als visum geldt in Qatar en die je moest aanvragen als je in het bezit was van een kaartje voor minimaal één van de 64 WK-duels.

Marca toont in een video dat fans zomaar het stadion konden binnenwandelen zonder iets te laten zien aan de ingang, omdat de tourniquets door een systeemstoring geen weerstand boden wanneer je ertegen duwde. Eenmaal in het stadion keek er ook niemand naar of je als toeschouwer wel in het juiste vak of de juiste categorie zat.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Toeschouwersaantallen

En dan nog zitten de stadions niet even vol, wat door de organisatie graag onder de het tapijt geschoven wordt. Zo zijn de officieel aangekondigde toeschouwersaantallen een stuk hoger dan het werkelijke aantal. Tijdens de openingswedstrijd tussen Qatar en Ecuador werd het aantal 67.000 gecommuniceerd, terwijl de maximumcapaciteit van het Al Bayt-stadion 60.000 is. Bij Senegal - Nederland zouden 41.721 toeschouwers zijn in het Al Thumama dat goed is voor 40.000 zitjes.

Volledig scherm Veel lege plekken bij Senegal - Nederland. © REUTERS