Nederland speelt ook tegen Argentinië ‘uitwedstrijd’: tickets voorlopig uitverkocht

Als het aan bondscoach Louis van Gaal ligt komen er meer Nederlanders naar Qatar, maar reëel lijkt die wens niet. Via de officiële wegen is voorlopig geen enkel kaartje te krijgen, en de kosten van de reis zijn hoog.

,,Het zou heel prettig zijn als het land achter ons gaat staan”, zei Van Gaal. ,,Nu werden we ook weer overdonderd op de tribunes door die Amerikanen. Ik zag slechts wat plukjes Nederlanders.”

Dat had hij goed gezien. Nederland is met een historisch klein Oranjelegioen in Doha. Door de discussies over mensenrechten en de hoge prijzen van accommodaties, tickets en alcohol zagen veel supporters af van de reis. Tijdens de poulewedstrijden waren er drieduizend mensen, zaterdag waren er daarvan volgens de KNVB ongeveer duizend over. Ook voor het duel met de Argentijnen zijn ongeveer duizend kaarten verkocht, zegt een woordvoerder van de voetbalbond.

Wie gehoor geeft aan de oproep van de bondscoach en op de bonnefooi naar Qatar wil, kan bij de KNVB niet meer terecht. ,,Iedereen heeft in april en mei de mogelijkheid gehad via ons tickets aan te vragen tot en met de finale. Als er nog tickets in de verkoop komen, dan is dat via de FIFA.”

Het ticketportaal van de FIFA biedt vandaag echter geen opties. Eerst belandden belangstellenden in een wachtrij van minimaal drie kwartier, om er vervolgens achter te komen dat er voor geen enkele wedstrijd kaarten beschikbaar zijn, ook niet voor die van Oranje. Wel staat vermeld hoe duur de kaartjes zijn: 75 tot 400 euro.

Dezelfde prijzen staan vermeld bij het officiële ticketverkooppunt van de FIFA in het centrum van Doha. Maar ook hier is geen kaartje meer te krijgen, voor geen enkele wedstrijd. Hassan, een Palestijn in een Argentinië-shirt, staat er wat beteuterd bij te kijken. ,,Het belooft een geweldige wedstrijd te worden, maar voorlopig heb ik geen ticket. Misschien komt er later nog wat vrij, ik hoop het van harte.”

Hassan wil het ook nog gaan proberen op het officiële doorverkoopplatform van de FIFA. Ook daar zijn vandaag geen tickets beschikbaar. Op Viagogo, een ander officieel doorverkoop-kanaal, waren er wel wat opties, maar daar beginnen de prijzen pas bij 700 euro per kaartje.

Kortom: het valt nog niet mee om een plekje in het stadion te bemachtigen. Voorafgaand aan het WK bestond de vrees dat de wedstrijden voor halflege stadions gespeeld zouden worden, maar daar blijkt geen sprake van. Fans uit de Arabische regio en Aziatische migranten die in Qatar woonachtig zijn weten de weg naar het stadion heel goed te vinden. Het lijkt erop dat ook voor de knock-outwedstrijden de meeste kaarten al een eigenaar hebben.

Inwoners van Qatar betaalden in de voorverkoop overigens beduidend minder voor kaartjes dan mensen uit het buitenland, vertelden diverse migranten aan deze site. Veel Arabische en Aziatische voetbalkijkers zijn fan van Argentinië. Ook zijn er veel fans vanuit Argentinië naar Qatar gekomen.

Er lijkt dus maar één conclusie mogelijk: het Nederlands Elftal speelt vrijdag in een blauw-wit gekleurd Lusail Iconic Stadium tegen Lionel Messi en co, de hartenkreet van Van Gaal ten spijt. ,,We hebben nu vier duels gespeeld en steeds waren onze fans in de minderheid.”

Of er de komende dagen nog extra tickets beschikbaar komen voor de wedstrijd in het 80.000 stoelen tellende Lusail Iconic Stadium, is niet bekend. Eventueel kan de FIFA nog tickets gaan verkopen die terugkomen.

De reis: wat moet je regelen? Fans die er toch in slagen een kaartje te bemachtigen voor de wedstrijd tegen Argentinië, moeten in elk geval rekening houden met hoge kosten. Wie voor komend weekend een retourvlucht naar hoofdstad Doha wilde boeken, is vandaag via Turkish Airlines ongeveer 900 euro kwijt. Pegasus Airlines heeft vergelijkbare prijzen en daarnaast ook tickets die enkele honderden euro’s goedkoper zijn. Daarvoor ben je op de heenreis wel langer dan dertig uur onderweg. Vervolgens moet er onderdak geregeld worden: de WK-organisatie dwingt bezoekers om al voor vertrek een overnachtingsplek te boeken. Wie in of om hoofdstad Doha in een hotel wil overnachten, moet voor een tweepersoonskamer ongeveer 350 euro per nacht betalen. Het kan ook duurder, natuurlijk. In het Saint Regis, waar ook het Nederlands Elftal overnacht, is een suite beschikbaar voor 2700 euro per nacht. Goedkopere opties zijn de fandorpen van de FIFA, waar door de uitschakeling van veel deelnemende landen genoeg kamers beschikbaar zijn. De goedkoopste optie daar is een tweepersoonskamer van 84 euro. Dan zit je wel een eind buiten de stad, in een complex met woningen die bedoeld zijn voor arbeidsmigranten. Er zijn ook wat duurdere, iets luxere plekken te vinden, dichter bij de stad bovendien. Wie én een wedstrijdticket, én een vlucht én een slaapplek heeft, moet nog één hobbel nemen: de Hayya-kaart, een tijdelijk visum om Qatar binnen te komen. Volgens de site van de Qatarese overheid kan het tot vijf dagen duren voor een aanvraag gehonoreerd wordt, dat is dus krap aan voor de wedstrijd van vrijdag. De KNVB stelt echter dat een Hayya nu ‘snel gedaan’ is.

