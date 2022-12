Nederland en Marokko zijn de ‘lelijke eendjes’ onder de kwartfinalisten, maar wél zeer effectief

LIVE WK voetbal | ‘Na vrijdag is het WK voor Oranje voorbij’, eerste dag zonder wedstrij­den

Voor het eerst sinds de start van het WK op 20 november staan er een hele dag geen wedstrijden op het programma. En ook morgen wordt er niet gespeeld in Qatar. Wat er dan wel gebeurt? In elk geval traint Oranje (15.00 uur) en laten wat spelers van het Nederlands elftal zich zien bij de pers. Daarnaast is er de nasleep van de duels van gisteren en blikken we vooruit op de kwartfinales. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.

9:28