Mysterie rondom Marokkaanse doelman: Yassine Bounou verdwijnt na volkslied uit opstelling

Bounou is de onbetwiste nummer één van Marokko. De doelman van Sevilla keepte het openingsduel met Kroatië. En ook tegen België leek hij gewoon te starten, maar op de teamfoto stond ineens zijn vervanger: Munir.

De exacte reden van de wissel is nog onduidelijk, al lijkt het erop dat Bounou zich niet helemaal lekker voelde. Op onderstaande beelden lijkt hij net voor de aftrap bij de bondscoach aan te geven dat hij niet in staat was om te keepen.



