Mooi onderonsje Guus Hiddink en Australische bondscoach Graham Arnold na WK-exit: ‘Neem maar een biertje’

Het verhaal is bekend. Guus Hiddink had de nationale ploeg van Australië tussen 2005 en 2006 onder zijn hoede, haalde met het land het WK van 2006 en had daarmee grote impact op het Australische voetbal. Arnold was destijds assistent-trainer van Hiddink, van wie hij veel leerde. Vandaar dat de 59-jarige oefenmeester aan Hiddink vroeg hem richting het WK in Qatar als een mentor te ondersteunen.

,,Hij stuurt me altijd heel mooie tekstberichten na wedstrijden. Ik heb hem recent nog een bericht gestuurd dat ik hem dankbaar ben dat hij mij in zijn leven laat. Hij is een geweldige man. In Australië denken mensen dat hij een norse oude man is. Maar ik ken hem goed en Guus is goed en grappig. We houden van hem.”