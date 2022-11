Messi-mania in Qatar: ‘Ik ben erg dankbaar voor de liefde die ik mijn hele loopbaan al voel’

Column Willem van Hanegem | Louis van Gaal heeft het geluk alweer aan zijn kont hangen, net als in 2014

Columnist Willem van Hanegem vindt dat de tijd is aangebroken om over voetbal te praten als het over het WK in Qatar gaat. ‘Al die drammers die vinden dat ik moeten klappen of niet moet kijken of zo; door die mensen kijk ik juist.’

20 november