Marokko dient bij FIFA protest in tegen arbitrage in halve finale WK na missen ‘duidelijke strafschoppen’

WK-RUBRIEK Oran­je-wat­cher Jan Poortvliet: ‘Ik denk wel dat Van Gaal een foefje zal verzinnen’

Tijdens het WK-voetbal in Qatar zijn Alyssa Dijkstra, Said Bouzambou en Jan Poortvliet onze Oranje-watchers. Nederland won zaterdag met 3-1 van de Verenigde Staten en staat nu in de kwartfinale voor de krachtproef tegen Argentinië, tegen Lionel Messi. Jan Poortvliet, die in 1978 als 22-jarige met het Nederlands elftal de WK-finale tegen Argentinië speelde, blikt vooruit.

8 december