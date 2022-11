Louis van Gaal verklapt hoelang Depay kan spelen tegen Qatar en verklaart basisplaats De Roon

Louis van Gaal heeft verklapt dat Memphis Depay tegen Qatar na een uur naar de kant wordt gehaald. De aanvaller van FC Barcelona begint na maanden blessureleed weer eens in de basis. De bondscoach hoopt dat Oranje beter voor de dag komt dan in de eerste twee groepswedstrijden.

Van Gaal is blij dat Memphis Depay steeds langer in actie kan komen, nadat hij in september geblesseerd raakte en sindsdien niet meer speelde bij Barça. ,,Ik denk dat Memphis een speler is die niet te vergelijken is met welke speler dan ook’’, zegt Van Gaal tegen de NOS. ,,Hij is van enorme waarde geweest, tijdens de kwalificatie voor het WK en in de Nations League. We bouwen hem langzaam op omdat we geen risico met hem wilden nemen. Vandaag zal hij hooguit 60 minuten spelen.’’

Memphis is een van de twee nieuwe namen in de basiself. Ook Marten de Roon maakt zijn opwachting, als vervanger van Teun Koopmeiners. ,,Ik wil De Roon zien in combinatie met Frenkie de Jong en Davy Klaassen. Het heeft ook te maken met de spits van Qatar, die zakt helemaal het middenveld in. Je gaat vanzelf zien hoe wij dat gaan oplossen.’’

Het Nederlands elftal kan zich vanmiddag verzekeren van een plek in de achtste finales. Oranje voert de ranglijst in poule A aan met vier punten, evenveel als nummer twee Ecuador. Wanneer het volgens Van Gaal een geslaagde avond is? ,,Als we als eerste doorgaan naar de volgende ronde. Natuurlijk hoop ik dat het wat aantrekkelijker wordt dan de eerste twee wedstrijden, maar het belangrijkste is dat we doorgaan.’’

De wedstrijd in het Al Bayt Stadion begint om 16.00 uur. Via ons liveblog blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen.

