Louis van Gaal onder de indruk van faciliteiten in Qatar: ‘Geweldig, beter kan gewoon niet’

Louis van Gaal stapte met de borst vooruit de volle perszaal in Doha binnen. De bondscoach van Oranje die op Nederlandse bodem al had aangekondigd dat het Nederlands elftal een goede kans zal maken op de wereldtitel, blijft zeer positief.

Die uitspraak over de kansen op het bereiken van de finale en het winnen van die eindstrijd kwamen weer ter sprake, nu ook de internationale pers is aangeschoven. ,,Misschien heb ik teveel gezegd’’, zegt Van Gaal. ,,We hebben misschien niet de beste spelers, maar ik geloof in tactiek. En in het team en dan denk ik dat we ver kunnen komen. Ik zei dat we kampioen kunnen worden omdat het met imagineren te maken heeft. Als je dat kan, dan kan je het ook op het veld. De spelers kunnen de tactische plannen uitvoeren.’’

Volledig scherm Louis van Gaal. © REUTERS Van Gaal legde nogmaals uit dat Qatar als gastland een verkeerde keuze is, maar de bondscoach is wel dolenthousiast over de manier waarop de Qatari het toernooi organiseren. ,,Ik ben hier al met Bayern Munchen geweest, hier is alles dus gewoon perfect geregeld’’, zei Van Gaal. ,,De faciliteiten hier zijn top, beter kan gewoon niet. Daar valt echt niet over te klagen. Ik heb wel altijd iets gezegd over het land Qatar. Ik geef mijn mening, dat hebben ze geaccepteerd. Mensen mogen denken wat ze willen denken. Dit is een heel andere cultuur, dat vergeet men vaak. Kijk ook eens naar de eigen cultuur of dat allemaal zo goed gaat. En dat waag ik te betwijfelen.’’

Van Gaal benut de eerste dagen om zijn spelers te laten wennen aan de omstandigheden. Tijdens de trainingen is het erg warm. ,,Wat nu belangrijk is, is dat we bijkomen van het reizen en gaan acclimatiseren. Reizen kan veel energie kosten. Daar ben ik drie dagen mee bezig. Dat gaat ook goed, denk ik. Over Senegal doe ik geen uitspraken. Die beelden heb ik bekeken, ja. Alles wat ik zeg kan een nadeel zijn voor ons en dat wil ik niet.’’

De kennismaking met Jeremie Frimpong en Xavi Simons, die nog nooit eerder waren opgeroepen, is de bondscoach erg goed bevallen. Van Gaal sprak met het duo. ,,Ja, dan worden ze ontboden hè, dan mogen ze even met mij praten’’, zegt Van Gaal. ,,Dan maken we kennis en dan laat ik beelden zien van het spel bij hun clubs en dan zeg ik wat ik wel wil en wat niet. Maar het zijn goede jongens, denk ik.’’

Irritatie na Cillessen-vraag

Maar Frimpong en Simons hoeven normaal gesproken natuurlijk niet te rekenen op een basisplaats tegen Senegal. Aanvoerder Memphis ook niet, zo liet Van Gaal in Zeist al weten. Vincent Janssen vervangt hem, Memphis krijgt de tijd om topfit te geraken. Of is dat inmiddels veranderd? Kan de aanvaller toch beginnen tegen de kampioen van Afrika? ,,Dat weet je nooit, maar ik denk het niet’', zegt Van Gaal, die aan het slot van de persconferentie, toen er wederom naar Jasper Cillessen werd gevraagd toch nog geïrriteerd raakte. ,,Jullie denken toch niet dat ik de slechtste spelers selecteer, na alle vergelijkingen en analyses die zijn gemaakt? En dat Frans Hoek hem heeft afgebeld, die communicatie verloopt al anderhalf jaar zo. Waarom zou ik dat veranderen?‘’

De bondscoach kreeg ook vragen over het toewijzen van de rugnummers. Remko Pasveer draagt dit toernooi nummer 1, terwijl Justin Bijlow met 13 op de rug speelt. ,,Dat zegt niets’’, aldus Van Gaal. ,,De keuze van de rugnummers heeft te maken met leeftijd.’’ Lees hier meer!

