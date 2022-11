Louis van Gaal kiest tegen Senegal voor creatieve Cody Gakpo als vervanger van Memphis Depay

Van Gaal vindt dat de huidige spelersgroep beter is dan de WK-ploeg van 2014. ,,Ik geloof in deze spelersgroep. We zijn met een mindere spelersgroep in 2014 derde geworden, met deze groep verwacht ik meer", legt hij uit. ,,Maar dat is afhankelijk van niet alleen technisch en tactisch vermogen, maar ook een beetje geluk. Ik denk dat we kampioen kunnen worden, maar er zijn teams die in mijn ogen van een hoger niveau zijn. Het gaat erom: hoe gaat het team daarmee om? Ik denk dat we daarin een voorsprong hebben. Of we kampioen worden is een tweede, maar we kunnen het wel.”