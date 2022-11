Louis van Gaal is Dick Advocaat voorbij: bondscoach met meeste zeges ooit bij Oranje

Oran­je-debutant Andries Noppert voelt vertrouwen van Louis van Gaal: 'We lijken heel erg op el­kaar'

Andries Noppert (28) kende vanavond een zeer verdienstelijk debuut in Oranje. De 2,03 meter lange Fries hield Oranje met een paar goede reddingen op de been in de stroeve wedstrijd tegen Senegal, waarna late goals van Cody Gakpo en Davy Klaassen voor de 2-0 zege zorgde bij de start van het WK in Qatar.

19:43