Louis van Gaal blij met Spanjaard Lahoz in kwartfinale WK tegen Argentinië: ‘Geweldige scheidsrechter’

Antonio Mateu Lahoz is aangesteld voor de kwartfinale van het WK tussen Nederland en Argentinië. De Spaanse scheidsrechter maakt zich zodoende op voor zijn derde wedstrijd van dit wereldkampioenschap in Qatar.

Lahoz floot op dit WK eerder de groepswedstrijd tussen Qatar en Senegal (1-3) en het duel tussen Iran en de Verenigde Staten (0-1). De Spanjaard leidde Oranje al tweemaal eerder. Met Lahoz als arbiter won Nederland een oefeninterland tegen Engeland (2-1) en verloor het een EK-kwalificatieduel met Turkije (3-0). Tijdens de achtste finale in het Lusail Stadium wordt Mateu Lahoz bijgestaan door Pau Cebrian Devis en Roberto Díaz Pérez. De Zuid-Afrikaan Víctor Miguel Gomes kijkt mee vanuit het VAR-hok. Hij wordt bijgestaan door Alejandro Hernández Hernández.

Louis van Gaal is blij met de Spaanse arbiter. ,,Dat vind ik een geweldige scheidsrechter”, zei de bondscoach van Oranje op een persconferentie. ,,Ik ga hem nu niet beïnvloeden hoor. Maar we hebben in de eerste vier wedstrijden op dit WK scheidsrechters gehad van landen van het tweede niveau. Lahoz komt van het hoogste niveau. Ik heb hem hoog zitten.”

Nederland kwam Mateu Lahoz tweemaal eerder tegen. De Spanjaard was in 2015 scheidsrechter tijdens de ontmoeting tussen Oranje en Turkije (3-0 nederlaag) en floot in 2016 de oefenwedstrijd tussen Nederland en Engeland (1-2 zege). Mateu Lahoz stond in 2021 nog aan de leiding van de Champions League-finale tussen Manchester City en Chelsea, die werd gewonnen door laatstgenoemde club.

De andere kwartfinale vrijdag, tussen Kroatië en Brazilië is voor de Engelse scheidsrechter Michael Oliver. Pol van Boekel is de videoscheidsrechter in dat duel. Hij wordt geassisteerd door de Italiaan Massimiliano Irrati. Het is de vierde keer op dit WK dat Van Boekel in actie komt als VAR.

Danny Makkelie

Danny Makkelie komt nog niet in actie tijdens de kwartfinales. De Nederlandse arbiter floot tot dusverre alleen de groepsfaseduels Spanje - Duitsland en Argentinië - Polen. Wel kreeg Makkelie goed nieuws: hij mag van de FIFA voorlopig in Qatar blijven en behoort daarmee tot de kanshebbers voor de WK-finale van 18 december.

