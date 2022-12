Louis van Gaal baalt nog altijd van opmerking Ángel Di María: ‘Gezegd dat ik zijn slechtste trainer ben’

,,Argentinië is in mijn ogen een topland, met topvoetballers in de selectie. Het toernooi begint morgen echt voor ons. Alhoewel ik geen afbreuk wil doen aan al die landen die we hebben verslagen. Maar Argentinië en eventueel Brazilië in de volgende ronde zijn toch andere landen.”

Lees ook: Louis van Gaal bezorgt Memphis Depay de slappe lach: ‘Nu zoenen we elkaar op de mond’ Volledig scherm Louis van Gaal (l) en Memphis Depay. © AFP

‘Brazilië topfavoriet’

Het Braziliaanse voetbalelftal is in de ogen van Louis van Gaal topfavoriet voor het winnen van de wereldtitel. Dat vertelde de bondscoach van Oranje tijdens het persmoment in Doha. Van Gaal reageerde op eerdere woorden van hemzelf, toen hij Brazilië omschreef als een ‘eenvoudig counterploegje’. ,,Maar dat heb ik niet zo gezegd”, aldus Van Gaal. ,,Ik heb gereageerd op wat er in Nederlandse media over het Nederlands elftal en over Brazilië is gezegd. Brazilië doet bijna hetzelfde als wij. Maar zij hebben geweldige, technische spelers. Soms loopt het bij hen geweldig, maar er zijn ook wedstrijden dat het minder goed gaat.”



Brazilië speelt morgen in de kwartfinales tegen Kroatië en neemt het daarna in de halve eindstrijd op tegen Oranje of Argentinië. Van Gaal: ,,Brazilië is de topfavoriet in mijn ogen. Dat heb ik altijd al gezegd. Wij maken kans om wereldkampioen te worden. Wij hebben het beste team, dat is anders dan bij andere teams.”

Volledig scherm Louis van Gaal. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Van Gaal niet blij met Di María

Van Gaal kreeg van een Argentijnse journalist de vraag wat hij vindt van Ángel di María en van diens opmerking, al even geleden, dat de Nederlandse bondscoach de slechtste trainer was die hij in zijn loopbaan heeft gehad. ,,Ángel di María is gewoon een heel goede voetballer”, reageerde Van Gaal. ,,Toen hij bij mij speelde bij Manchester United had hij problemen in de privésfeer. Er werd bij hem thuis ingebroken en dat had ook effect op zijn spel.”



,,Hij heeft gezegd dat ik zijn slechtste trainer ben. Daarmee is hij een van de weinige spelers die dat heeft gezegd en ik vind het heel erg. Het is jammer. Een coach moet weleens beslissingen nemen die niet altijd goed zijn. Ook Memphis, die hier nu naast me zit, heb ik bij United gepasseerd voor een finale. Geloof mij, een trainer doet dat niet zonder reden. En misschien was het wel een verkeerd beslissing, maar kijk eens hoe we nu met elkaar omgaan. Dat is nu heel anders.”

Volledig scherm Louis van Gaal (l) en Ángel Di María in 2014 bij Manchester United. © REUTERS

Depay over Bergwijn

Van Gaal heeft in zijn voorbereiding op de kwartfinale tegen Argentinië onder anderen Bastian Schweinsteiger om advies gevraagd. De bondscoach heeft gedurende het toernooi geregeld contact met de voormalig Duits international, die tegenwoordig analist is op televisie.



,,Wat hij mij over Argentinië heeft verteld, kan ik uiteraard niet zeggen”, aldus Van Gaal, die met Schweinsteiger samenwerkte bij Bayern München en Manchester United. ,,Maar ik steek er wel wat van op. Ik krijg soms dingen te horen die ik nog niet te horen heb gekregen van mijn scouts.”



De 38-jarige Schweinsteiger is op het WK, na de vroege uitschakeling van Duitsland, supporter van Oranje, vertelde Van Gaal. ,,Bastian was een speler die speelde met zijn hersenen. En voetbal is een spel dat ook met de hersenen moet worden gespeeld, daar heb ik het vandaag nog met mijn spelers over gehad.”

Volledig scherm Bastian Schweinsteiger. © AFP Volledig scherm Louis van Gaal (l) en Memphis Depay. © AP

