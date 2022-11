LIVE WK voetbal | Zwitserland doet weinig met de bal en laat Kameroen gevaarlijk worden

Op dag vijf van het WK voetbal in Qatar trappen Zwitserland en Kameroen af. Zij beginnen hun eerste duel van dit WK om 11.00 uur. Later op de dag spelen de andere twee ploegen uit groep G (Brazilië en Servië) ook tegen elkaar. Volg het duel tussen Zwitserland en Kameroen hieronder van minuut tot minuut in ons liveblog.