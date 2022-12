LIVE WK voetbal | Zuid-Korea meldt zich snel weer naast Portugal en jaagt op meer goals

met video Media in Duitsland fileren alles en iedereen na afgang op WK: ‘Resultaat dat past bij de grote puinhoop’

Nu ook het derde grote toernooi op rij voor de Mannschaft op een fiasco is uitgelopen, zijn de Duitse media vandaag snoeihard in hun analyses. ‘Het einde van een groot voetballand’, stelt Bild na de WK-uitschakeling in Qatar. ‘Voetbaldwerg Duitsland!’

13:41