LIVE WK voetbal | Wie plaatst zich voor halve finales: Marokko of Portugal?

Rapportcij­fers Oranje | Wout Weghorst een dikke 9, Memphis Depay en Steven Bergwijn zakken door het ijs

Het Nederlands elftal is na een wonderbaarlijke ontsnapping alsnog uitgeschakeld op het WK in Qatar. Oranje knokte zich in de slotfase van de reguliere speeltijd van de kwartfinale tegen Argentinië terug na een achterstand van 2-0 (2-2). Maar net als in de halve finale van het WK van 2014 namen de Argentijnen de strafschoppen beter. Dit zijn de rapportcijfers van het Nederlands elftal.

