LIVE WK voetbal | Wales dringt wel aan, maar VS staat nog altijd op voorsprong

Hoe hard kan Senegal nog brullen en bijten zonder Leeuwenko­ning Sadio Mané?

Aanvoerder, talisman en rolmodel. Oranje heeft vanavond geen last van de beste speler en de grootste ambassadeur van het Afrikaanse continent. Wat is Senegal waard zonder Sadio Mané? ,,Als coach wil je het spel via je beste speler laten lopen, maar dit verandert niet alles.”

14:57