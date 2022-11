LIVE WK voetbal | Tijd dringt voor Argentinië: Saoedi-Arabië dicht bij megastunt tegen favoriet

met Video Worstelend Oranje na goals Gakpo en Klaassen in slotfase langs Senegal bij WK-start

De weg naar wereldgoud is nog lang, het spel van Oranje was ronduit moeizaam, maar kort voor tijd brak Cody Gakpo alsnog de ban tegen Senegal. Davy Klaassen besliste de wedstrijd in blessuretijd: 2-0. Hoe matig ook, het Nederlands elftal ligt op koers.

6:57