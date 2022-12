LIVE WK voetbal | Polen staat tussen wereldkampioen Frankrijk en nieuwe kwartfinale

WK-RUBRIEK Oran­je-wat­cher Said Bouzambou: ‘Het is zo makkelijk om vanaf de zijlijn kritiek te leveren’

Tijdens het WK voetbal in Qatar zijn Alyssa Dijkstra, Said Bouzambou en Jan Poortvliet onze Oranje-watchers. Het Nederlands elftal is zonder al te veel problemen de poulefase doorgekomen en wacht zaterdag een wedstrijd om het ‘echie’. Said Bouzambou, 72-voudig zaalvoetbalinternational, blikt aan de vooravond van de wedstrijd tegen de Verenigde Staten, terug en vooruit.

2 december