LIVE WK voetbal | Oranje sneuvelt volgens laatste voorspellingen in kwartfinale

Lionel Messi staat op en helpt Argentinië over dood punt tegen Mexico

Hij was harder nodig dan ooit en hield zijn eigen missie zaterdagavond in leven. Lionel Messi moest per se leveren om Argentinië in de race voor de wereldtitel te houden en maakte zijn landgenoten blij. Na rust nam hij zijn ploeg met een uitstekende knal van afstand bij de hand en dus is Argentinië helemaal terug in de race om de achtste finales te bereiken. Kort voor tijd maakte Enzo Fernández er nog 2-0 van.

26 november