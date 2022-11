LIVE WK voetbal | Oranje oogt stroef tegen Senegal, Memphis valt in voor Janssen

WK-RUBRIEK Oran­je-wat­cher voor de PZC, internatio­nal Said Bouzambou: ‘Ik ben trots dat ik het shirt van Oranje mag dragen’

Zo op het eerste oog hebben Alyssa Dijkstra (26), Said Bouzambou (32) en Jan Poortvliet (67) weinig overeenkomsten. Toch hebben de debutante, de topschutter en de voormalige WK-finalist één grote gemene deler. Als internationals weten ze als geen ander wat het oranjegevoel is. De komende weken, tijdens het WK voetbal in Qatar, zijn ze onze Oranje-watchers. Aan de vooravond van het eerste duel van het Nederlands elftal een introductie. Vandaag in deel 2 Said Bouzambou, 72-voudig zaalvoetbalinternational.

18 november