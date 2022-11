LIVE WK voetbal | Eredivisie-onderonsje bij Mexico - Polen

WK moet nog beginnen of Frankrijk houdt na ‘nieuwe klap’ al rekening met nieuwe wereldkam­pi­oen

Personele malheur maakt zich ook in Qatar meester van de wereldkampioen. En niet zo’n beetje ook, want na tal van tegenslagen zag de ‘extreem bedroefde’ bondscoach Didier Deschamps ook Karim Benzema het Franse kamp verlaten. En dat komt keihard aan, want het wordt moeilijker om de wereldtitel te prolongeren.

20 november