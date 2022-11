LIVE WK voetbal 2022 | Oranje heeft 7 procent kans op wereldtitel, arbeiders komen balletje trappen

Met samenvatting Scoren blijft probleem voor Oran­je-tegenstan­der Ecuador, maar goed nieuws over blessurege­val

Ecuador is in een oefenwedstrijd tegen Irak opnieuw niet tot scoren gekomen. Het duel, dat in 0-0 eindigde, werd afgewerkt in het stadion van Atlético Madrid waar veel Ecuadoranen plaats hadden genomen.

13 november