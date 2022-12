LIVE WK-nieuws | Prachtige beelden van mensenmassa in Buenos Aires, Messi ontwaakt met wereldbeker

FIFA-baas Gianni Infantino is lyrisch over WK en krijgt direct bak kritiek op zijn nieuwe plannen

De FIFA vindt het WK in Qatar ‘het beste WK ooit’. Gianni Infantino ging in Doha in op het verbod op de OneLove band, de verschillende cijfers van overleden arbeidsmigranten en de nieuwe evenementen die FIFA uit zal rollen. Die evenementen konden al meteen op veel kritiek rekenen.

16 december