LIVE WK 2022 | Spelersvakbond FIFPro spreekt zich uit tegen sancties FIFA voor OneLove-band, Maguire vanwege ziekte gewisseld

LIVE WK voetbal | Sergiño Dest sluit met Verenigde Staten tegen Wales en Gareth Bale eerste volle WK-dag af

Gareth Bale werd op 5 november met zijn club LAFC kampioen van de Amerikaanse MLS. Vanavond om 20.00 uur neemt de 33-jarige aanvaller uit Cardiff het met Wales op tegen de Verenigde Staten, waar de in Almere geboren Sergiño Dest (AC Milan) in de basis staat. Mis niets van het slotduel van deze WK-maandag in ons liveblog.

19:51