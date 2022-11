LIVE WK 2022 | ‘Lange verlengingen worden normaal dit WK’, Maguire vanwege ziekte gewisseld

‘Koning Gareth Bale’ verpest het sprookje van presidents­zoon Timothy Weah: ‘Wij blijven vechten’

Aan de hand van Gareth Bale leeft Wales nog op het WK in Qatar. Een goal van de superster is in poule B goed voor een zeer waardevol punt. Het voetbalsprookje van een scorende presidentszoon uit de Verenigde Staten heeft de Welshman wel verpest: 1-1.

21 november