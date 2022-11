LIVE WK 2022 | Brazilie traint opnieuw zonder zieke Antony, irritatie bij Hazard na vraag over gewicht

WK-RUBRIEK, met video Voormalig WK-finalist Jan Poortvliet: ‘Ik hoop dat Nederland ver komt én dat Messi wereldkam­pi­oen wordt’

Zo op het eerste oog hebben Alyssa Dijkstra (26), Said Bouzambou (32) en Jan Poortvliet (67) weinig overeenkomsten. Toch hebben de debutante, de topschutter en de voormalige WK-finalist één grote gemene deler. Als internationals weten ze als geen ander wat het oranjegevoel is. De komende weken, tijdens het WK-voetbal in Qatar, zijn ze onze Oranje watchers. Aan de vooravond van het eerste duel van het Nederlands elftal een introductie. Vandaag in deel 3 Jan Poortvliet, die 19 interlands op zijn naam heeft staan.

19 november