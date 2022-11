Lionel Messi ziet Argentinië niet als favoriet op WK: ‘Brazilië, Frankrijk en Engeland zou ik als winnaar aanwijzen’

,,Als ik een winnaar moest aanwijzen, zou ik Brazilië, Frankrijk of Engeland zeggen. De grote teams zijn de favoriet", zegt Messi in een interview met de Zuid-Amerikaanse voetbalfederatie CONMEBOL. ,,Zijn zijn beter dan de rest. Maar het WK is zo gecompliceerd en zwaar dat alles kan gebeuren.”

De vedette van de Argentijnse ploeg zoomt in op zijn eigen selectie. ,,We zijn zelfverzekerd en hebben een mooie groep spelers die stuk voor stuk erg graag willen. We weten ook dat de groepsfase op een WK nooit makkelijk is. We hopen dat we zo goed mogelijk kunnen beginnen, zodat we alles aankunnen.” Argentinië zit in een groep met Saoedi-Arabië, Mexico en Polen. In de kwartfinale kan het Nederlands elftal een mogelijke tegenstander zijn.