Lionel Messi voorziet zware wedstrijd tegen Oranje: ‘Geweldige spelers en een geweldige coach’

Lionel Messi denkt dat Argentinië het erg lastig gaat krijgen in de kwartfinale tegen Nederland. De 35-jarige vedette plaatste zich gisteren ten koste van Australië voor de laatste acht . De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni is vooral trots dat hij het tegen Louis van Gaal, die hij zeer bewondert, mag opnemen.

De aanvoerder van Scaloni is dit WK natuurlijk Lionel Messi, die met een doelpunt de moeizame 2-1 zege op Australië inleidde. Na afloop zag Messi verbeterpunten: „We hadden de wedstrijd onder controle, maar we hadden nog een doelpunt moeten maken. We waren er nog bijna voor afgestraft in de laatste minuut. Het was nog even heel spannend, maar we hebben het gehaald.”

Messi gaf toe dat het lastig was geweest. ,,Ik ben heel blij dat we door zijn. We moesten iedere drie dagen voetballen, maar we keken ernaar uit om voor onze fans te spelen. We moeten volhouden en er als team blijven staan.”

Messi sprak ook nog even over het Nederlands elftal, dat vrijdag de tegenstander is: „We krijgen nu een keiharde clash met Nederland, dat erg goed speelt. Ze hebben geweldige spelers en een geweldige coach. De groepsfase was al lastig, maar nu in de kwartfinale wordt het nog lastiger.”

Scaloni bewonderde Van Gaal als speler al

Voor Scaloni is zijn tegenstander vrijdag geen onbekende: „Ik speelde bij Deportivo La Coruña toen hij de coach van FC Barcelona was en hij was toen al een toonaangevende man. Ik ben trots om het tegen hem op te nemen, want iedereen weet wat hij heeft betekend voor het voetbal”, zei de 44-jarige Scaloni na de zege op Australië.

De voormalig verdediger speelde in het elftal van Deportivo La Coruña dat in 2000 verrassend kampioen van Spanje werd. Het FC Barcelona van Van Gaal werd afgetroefd en op 5 punten afstand gehouden.

Op het WK in Qatar hoopt Scaloni Van Gaal opnieuw de baas te kunnen zijn, nu als collega. „Het elftal is niet zo briljant als voorgaande teams van Oranje, maar het is erg duidelijk wat ze aan het doen zijn”, aldus Scaloni. ,,Het wordt een geweldige wedstrijd tussen twee historische landen. Eén moet het toernooi verlaten, maar wij hopen door te gaan.”

