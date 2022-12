Lionel Messi neemt wereldbeker mee naar hotelkamer: ‘Ik heb hier zo vaak van gedroomd, wilde dit zó graag’

Na Daniel Passarella (1978) en Diego Maradona (1986) was Messi de derde Argentijn die de wereldbeker in ontvangst mocht nemen. Net als zijn twee voorgangers ging hij minutenlang op de schouders door het stadion. ,,Het is gek en geweldig dat het zo is gelopen. Ik wilde dit heel graag. Ik wist dat God het mij zou geven, als we er maar hard voor zouden werken. Nu is het aan ons, de spelers en de supporters, om hier van te genieten", sprak Messi, die op het veld feestvierde met zijn vrouw Antonella en hun voetbalgekke zoons Thiago (10), Mateo (7) en Ciro (4) en uitgebreid de tijd nam voor de fotografen.

,,Ik heb het geluk gehad om in mijn carrière elke mogelijke titel te pakken. Dit was de enige die nog ontbrak. Ik wil deze heel graag meenemen naar Argentinië en er met iedereen van genieten. Kijk eens naar deze beker, hij is prachtig. We hebben veel geleden en hard moeten werken de afgelopen weken, maar we hebben het gehaald", sprak Messi.

,,We kunnen niet wachten om in Argentinië te zijn en te zien hoe gek het feest gaat worden. Dit was de trofee waar ik al mijn hele leven naar verlangde. Dit was mijn droom van kinds af aan", zei Messi, die op zijn zevende voor zijn huis in Rosario in zijn eerste interview al uitsprak wereldkampioen te willen worden. Het is nog niet bekend wanneer de huldiging in de voetbalgekke hoofdstad Buenos Aires zal zijn.

Wereldbeker mee naar hotelkamer

Na een uitgebreid feest in de kleedkamer reden de Argentijnse voetballers in een open bus door Doha. Ze werden onderweg toegejuicht door duizenden supporters. Bij terugkeer in het hotel ging de beker mee naar de kamer van Messi, zo bleek uit een foto op Instagram. Zijn zoons namen als aandenken een stukje van het net van één van de doelen in het Lusail-stadion mee.

,,Ik heb hier zo vaak van gedroomd, ik wilde dit zó graag”, schreef hij op sociale media. ,,Ik kan nog steeds niet geloven dat het nu echt zo is.”

Geen afscheid als international

Van een perfect afscheid als international wil Messi niets weten. ,,Ik ga niet met pensioen bij het Argentijnse nationale team. Ik wil als wereldkampioen blijven spelen. Dit is mijn grote passie, mijn grote liefde", die na zijn zeven goals en drie assists in Qatar werd uitgeroepen tot beste speler van het WK.

Messi won in de zomer van 2021 al de Copa América met Argentinië, door de grote rivaal Brazilië te verslaan in de finale in een vrijwel leeg Maracanã in Rio de Janeiro. Nu kon hij de wereldtitel vieren met zo'n 60.000 Argentijnen, waarvan velen al vijf weken in Qatar zijn, op de tribune.

De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni (44) wil Messi ook nog lang bij de ploeg blijven. ,,Als Messi mee wil naar het WK 2026, dan is er altijd een plek voor hem. Als hij wil blijven spelen, dan is het Argentijnse shirt met rugnummer 10 altijd beschikbaar voor hem", zei Scaloni, die in augustus 2018 bondscoach werd en als international in drie van zijn zeven interlands nog samenspeelde met Messi.

