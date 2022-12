Lionel Messi kennen we maar al te goed, maar welke Argentijnen moet Oranje nog meer afstoppen?

Hoe stoppen we Leo Messi af? Het is de vraag die heel Nederland bezighoudt. Maar rondom het Argentijnse fenomeen lopen er nog wel wat spelers rond die wat kunnen, met namen die misschien nog niet iedereen bekend zijn. Wie zijn eigenlijk de Mac Allisters, Acuña’s en Molina’s die zo graag ten koste van Oranje naar de halve finale van het WK willen?

Emiliano Martinez (30) – 4 basisplaatsen in 4 WK-wedstrijden

De keeper van het Argentijnse team, in clubverband actief voor Aston Villa. Speelde sinds 2012 voor Arsenal, maar die club verhuurde hem jarenlang totdat Villa uitsluitsel bood. Bondscoach Lionel Scaloni worstelde lang met de zoektocht naar een eerste doelman en koos halverwege 2021 voor Martinez, die snel daarna met Argentinië de Copa América won. Martinez heeft bewezen een strafschop te kunnen pakken, is een fanatiekeling, maar tegelijkertijd ook iemand die zich fouten erg aanrekent, zoals tegen Saoedi-Arabië (1-2).

Volledig scherm © REUTERS

Rodrigo de Paul (28) – 4 basisplaatsen

In een verhaal op deze site werd middenvelder De Paul omschreven als een adjudant van Lionel Messi, als ‘de bodyguard, de strateeg, het hulpje en de reserve-Petrus in één’. De Paul kwam via Racing (Argentinië), Valencia en Udinese uit bij Atlético Madrid en speelt als middenvelder. Staat bekend om zijn loopvermogen, is sinds 2018 Argentijns international en speelt dus vooral in dienst van Messi. Of, zoals hij zelf zegt: ,,Voor Messi zou ik naar het oorlogsfront gaan.” Ondanks twijfels lijkt hij fit genoeg voor het duel met Oranje.

Volledig scherm © AFP

Nicolás Otamendi (34) – 4 basisplaatsen

Tegenwoordig verdediger van Benfica, na een mooie carrière die hem leidde langs onder meer FC Porto, Valencia en natuurlijk Manchester City. Is één van de veteranen uit het elftal van Scaloni en speelt op de plek van ex-Ajacied Lisandro Martínez als linker centrale verdediger. Belangrijk voor dit Argentinië en nog altijd sterk in de (lucht)duels.

Volledig scherm © AFP

Nahuel Molina (24) – 3 basisplaatsen, 1 keer ingevallen, 1 keer gewisseld

De rechtsback van het Argentijnse elftal, net als De Paul spelend voor Atlético Madrid met een verleden bij Udinese. Sinds ongeveer anderhalf jaar Argentijns international. Staat bekend om zijn aanvallende intenties. Niet de opvallendste speler in de selectie van de Argentijnen.

Volledig scherm © ANP / EPA

Cristian Romero (24) – 3 basisplaatsen, 1 keer ingevallen, 1 keer gewisseld

Hoewel hij pas 24 is, stond Romero al bij drie clubs in de Serie A onder contract: Genoa, Juventus en Atalanta. Bij Juve brak hij niet door, bij Atalanta wel. Daar werd hij verkozen tot beste verdediger van de Serie A in het seizoen 2020-2021. Spurs hapte toe en nam Romero over van Atalanta. Centrale verdediger ‘Cuti’ blonk dit WK onder meer uit in de achtste finales tegen Australië na een – voor hem en de rest van het elftal – moeizame start tegen Saoedi-Arabië.

Volledig scherm © AP

Marcos Acuña (31) – 3 basisplaatsen, 1 keer ingevallen, 2 keer gewisseld

De linksback van het Argentijnse elftal, waar hij meestal de voorkeur krijgt boven ex-Ajacied Nicolás Tagliafico. Speelde lang in Argentinië voordat hij in 2017 naar Sporting Club de Portugal vertrok en daar basisspeler werd. Speelt sinds 2020 voor Sevilla. Acuña is een felle, aanvallend ingestelde back, maar is ook een relatief onrustige en onzorgvuldige speler.

Volledig scherm © AP

Alexis Mac Allister (23) – 3 basisplaatsen, 3 keer gewisseld

Niet de meest aansprekende naam, die van Mac Allister, een 23-jarige middenvelder van Brighton & Hove Albion. Begon het WK op de bank, maar krijgt nu al drie wedstrijden het vertrouwen van Scaloni. Was voorheen ook nooit een vaste kracht in het Argentijns elftal, maar hij piekt op het goede moment. Scoorde tegen Polen en is een middenvelder die zuiver in balbezit en belangrijk in defensief opzicht is.

Volledig scherm © ANP / EPA

Enzo Fernández (21) – 2 basisplaatsen, 2 keer ingevallen, 1 keer gewisseld

Fernández, dat is er een om in de gaten te houden. Middenvelder van Benfica, dat hem oppikte bij River Plate. Pas een jaar international en wordt samen met Julián Álvarez een mooie toekomst voorspeld in het Argentijnse elftal. Scoorde tegen Mexico. Kan nooit meer lang duren tot een absolute topclub de balvaardige middenvelder – met een grote zak geld – oppikt bij Benfica.

Volledig scherm © AFP

Ángel di Maria (34) – 3 basisplaatsen, 2 keer gewisseld

Kwam gisteren nog ter sprake op de persconferentie van Oranje: dat Di Maria in het verleden Van Gaal de slechtste trainer noemde met wie hij had gewerkt (bij Manchester United). Nu treffen ze elkaar weer, alhoewel, tegen Australië zat de 34-jarige speler van Juventus geblesseerd op de bank. Hij lijkt het duel met Oranje te gaan halen en zijn 128ste interland te gaan spelen. Verder behoeft de technicus, met een verleden bij onder meer Real Madrid en Paris Saint-Germain, geen uitleg.

Volledig scherm © AFP

Julián Álvarez (22) – 2 basisplaatsen, 2 keer ingevallen, 2 keer gewisseld

Maatje van Enzo Fernández bij River Plate en nu in het Argentijnse elftal. De 22-jarige spits klopt steeds nadrukkelijker op de deur bij Manchester City en ook bij Argentinië. Hij scoorde in de laatste twee WK-wedstrijden tegen Australië (2-1) en Polen (2-0). Houdt gerenommeerde namen als Paulo Dybala (AS Roma) en Lautaro Martínez (Internazionale) op de bank en kan tegen Oranje teamgenoot Nathan Aké tegen het lijf lopen.

Volledig scherm © AFP

Lautaro Martínez (25) – 2 basisplaatsen, 2 keer ingevallen, 1 keer gewisseld

Startte de eerste twee wedstrijden van het WK in de basiself, maar scoorde niet en fungeerde de laatste twee duels als invaller. Zo is het nog niet het toernooi van de 25-jarige spits van Internazionale, teamgenoot van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij. Niettemin een gevreesde aanvaller, want hij heeft in de Serie A natuurlijk wel bewezen een trefzekere speler te zijn.

Volledig scherm © Pro Shots / Marcel van Dorst

Lisandro Martínez (24) – 1 basisplaats, 2 keer ingevallen

De oud-Ajacied in dienst van Manchester United had misschien ook meer verwacht van zijn eerste WK, alhoewel hij tegen Mexico in de basis startte en als invaller tegen Australië een doelpunt voorkwam. Hij was emotioneel na afloop, wil zó graag het WK winnen voor Argentinië en… Messi. Want, zei hij onlangs tegen deze site: ,,Je geeft als medespeler alles voor hem.”

Volledig scherm © AP

Nicolás Tagliafico (30) – 1 basisplaats, 2 keer ingevallen, 1 keer gewisseld

Net als Martínez is collega-ex-Ajacied Tagliafico geen onbetwiste basisspeler bij Argentinië. Moet Acuña voor zich dulden als linksback sinds het echec tegen Saoedi-Arabië (1-2), toen hij nog wel aan de aftrap stond. De verdediger van Olympique Lyonnais kwam in drie van de vier WK-wedstrijden in actie.

Volledig scherm © Pro Shots / Marcel van Dorst

Papu Gómez (34) – 2 basisplaatsen, 2 keer gewisseld

Alejandro ‘Papu’ Gómez was basisspeler tegen Saoedi-Arabië en ook tegen Australië. In die achtste finale viel hij uit met enkelklachten die hem mogelijk tegen Oranje ook langs de kant houden. Gomez is een goede bekende van onder andere Marten de Roon, die hem zag uitgroeien tot uitblinker bij Atalanta. Inmiddels speelt Gomez bij Sevilla.

Volledig scherm © REUTERS

Leandro Paredes (28) – 1 basisplaats, 1 keer ingevallen, 1 keer gewisseld

Middenvelder van Juventus, dat hem huurt (met optie tot koop) van Paris Saint-Germain. Speelde een periode in Italië voordat hij naar Zenit vertrok. Dat was de opmaat naar de stap naar de Europese top. Zou wel eens kunnen spelen als De Paul niet startklaar wordt bevonden.

Volledig scherm © REUTERS

Deze lijst is op chronologische volgorde opgesteld, als het gaat om gemaakte WK-minuten. In deze lijst zijn alleen spelers meegenomen die minimaal negentig WK-minuten hebben gespeeld. Daarom ontbreken onder anderen Paulo Dybala (AS Roma).

