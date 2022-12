Lionel Messi haalt uit naar Louis van Gaal en Wout Weghorst: ‘Waar kijk je naar, dwaas, loop door’

Met videoLionel Messi had het na afloop van de kwartfinale tussen het Nederlands elftal en Argentinië aan de stok met onder meer Oranje-bondscoach Louis van Gaal en spits Wout Weghorst. De 35-jarige sterspeler had zich gestoord aan uitspraken van de Nederlandse oefenmeester. Argentinië won na penalty's .

Vrijwel direct na afloop van de strafschoppenserie, die werd gewonnen door Argentinië na missers van Virgil van Dijk en Steven Berghuis, wandelde Messi naar de zijkant toe om Van Gaal op te zoeken. Messi maakte met zijn hand een babbelgebaar, waarna hij een boze blik van Van Gaal kreeg. Ook richting andere leden van de technische staf van Oranje maakte Messi zijn ongenoegen kenbaar.

,,Van Gaal zegt altijd maar dat hij goed voetbal speelt, maar hij brengt alleen maar lange spelers in het veld en hij slaat het middenveld over’’, reageerde Messi na afloop.’’ Ook doelman Emiliano Martínez was blij dat hij Van Gaal had verslagen. ,,Hij zei dat Nederland in het voordeel zou zijn bij penalty's. Hij moet leren om zijn mond te houden’’, aldus de keeper, die uitgroeide tot de grote held. ,,Ik heb zijn uitspraken op mijn telefoon staan en heb ze in aanloop naar de wedstrijd elke dag gelezen als motivatie.”

Wout Weghorst

Weghorst, maker van twee doelpunten, kreeg er flink van langs van Messi. Tijdens een interview voor de Argentijnse tv leek de spits langs en daar was de sterspeler van Paris Saint-Germain niet van gediend. ,,Waar kijk je naar, dwaas?”, zei Messi. ,,Loop door, dwaas.”

In de catacomben probeerde Weghorst vervolgens uit te leggen dat hij geen kwaad in de zin had. ,,Ik stond op hem te wachten om hem een hand te geven", aldus de aanvaller van Besiktas tegen Lautaro Martínez en Sergio Agüero. ,,Dat is alles.”

Volgens Spaanse media wilde Weghorst zijn shirt ruilen met Messi. Toen de Argentijn dat niet wilde, zou de spits een afkeurend gebaar hebben gemaakt. ,,Hun nummer 19 was aan het provoceren", legde Messi uit aan Spaanse media. ,,Hij botste tegen ons op, zei dingen tegen ons die niet bij voetbal horen. Ik respecteer iedereen, maar dan waardeer ik het als ze mij ook respecteren. Ik denk dat hun coach ook geen respect voor ons had. Het gebeurt in het heetst van de strijd.”

De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni wilde na het bereiken van de halve finale op het WK niet te lang stilstaan bij de onvriendelijkheden tussen zijn spelers en die van het Nederlands elftal. ,,Dat soort dingen gebeuren soms op een voetbalveld”, zei hij. ,,Wij voelden wel dat wij de wedstrijd konden winnen. Gelukkig deden we dat uiteindelijk na strafschoppen.”

Scaloni had verwacht dat het Nederlands elftal dit WK wat aanvallender zou spelen. ,,Maar het is het WK, dus het is gerechtvaardigd om het op deze manier te doen. Bovendien heeft Nederland geen enkele keer verloren onder leiding van Van Gaal, dus dat zegt ook wel iets.”

Goal en assist

Het was Messi die tijdens de reguliere speeltijd opstond. Met een assist op de openingsgoal van Nahuel Molina en een benutte strafschop na rust nam hij zijn land op sleeptouw. Weghorst hielp Oranje met twee goals terug in de wedstrijd, maar dat leverde Oranje geen zege op.

Volledig scherm Lionel Messi zoekt de staf van Oranje op. © REUTERS

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video's en podcasts.

