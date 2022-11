KNVB geeft amateurclubs de kans om te schuiven met duels tijdens achtste finale Oranje

LIVE WK voetbal | Pulisic bezorgt VS verdiende voorsprong, Dest en co virtueel tegen Oranje

Iran profiteerde afgelopen vrijdag optimaal van een late rode kaart voor Wales. Het staat tweede in de groep, maar weet dat het onder geen beding mag verliezen van de Verenigde Staten. Beide landen zijn met een overwinning zeker van de volgende ronde op het WK in Qatar. Vanaf 20.00 uur volg je de wedstrijd in ons liveblog en hier volg je het andere groepsduel tussen Wales en Engeland.

20:48