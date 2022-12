Karim Benzema weigert uitnodiging voor WK-finale: ‘Er is iets geknakt bij hem’

Karim Benzema meldt zich vandaag niet in Qatar voor de WK-finale Argentinië-Frankrijk. Volgens de Franse sportkrant L’Équipe was de aanvaller van Real Madrid uitgenodigd voor de eindstrijd, maar laat de winnaar van de Gouden Bal zijn gezicht vandaag niet zien op de tribunes van het Lusail-stadion. ,,Er is iets geknakt bij hem.”

Benzema viel vlak voor het WK geblesseerd weg uit de Franse selectie, maar is nooit helemaal verdwenen bij de finalist. En ook in aanloop naar de eindstrijd tegen Argentinië van vanmiddag gaat het weer veel over de spits van Real Madrid.

Bondscoach Didier Deschamps riep geen vervanger op voor Benzema en de afgelopen maand werd er flink gespeculeerd of de winnaar van de Gouden Bal wellicht nog terug zou kunnen keren in de selectie van de titelverdediger. Op een persconferentie in aanloop naar de finale kreeg Deschamps eerder deze week opnieuw de vraag of de 34-jarige Benzema, die alweer in actie kwam voor Real Madrid, nog aan zou kunnen haken. ,,Daar geef ik liever geen antwoord op", reageerde hij. ,,Sorry hoor, maar volgende vraag graag.”

Benzema zorgde vrijdag vervolgens zelf voor voer voor speculatie met een post op Instagram. Bij een selfie schreef hij de cryptische boodschap ‘Het interesseert me niet'. Gezien de timing van het bericht en omdat niet duidelijk is wat het dan is dat hem niet interesseert, wordt in internationale media volop gespeculeerd. Zou het gaan om de Franse selectie, om Didier Deschamps, om de WK-finale of om heel iets anders?

Gezien zijn eerdere boodschappen, waarin hij zijn steun uitspreekt voor zijn ploeggenoten, lijkt het onwaarschijnlijk dat Benzema het over de finale heeft. Toch weet hij met een bericht weer veel aandacht op zich te vestigen.

Olivier Giroud vervangt Benzema tijdens het WK in de spits bij Frankrijk. Hij heeft al vier keer gescoord, één doelpunt minder dan ploeggenoot Kylian Mbappé.

Emmanuel Macron

De Franse president Emmanuel Macron wilde dat Benzema en de andere geblesseerde internationals met hem meevliegen naar de WK-finale. Dat aanbod sloeg Benzema volgens Franse media af. De geblesseerde Christopher Nkunku vliegt wél met Macron naar Qatar. Ook Paul Pogba en N’Golo Kante, die zich door een blessure moesten afmelden voor het WK, zijn er in Qatar vermoedelijk bij.



Deschamps zei gisteren nog niet te weten of Benzema naar Qatar komt. ,,Ik concentreer me nu vooral op mijn selectie”, zei Deschamps op de persconferentie. ,,Het is niet aan mij om iets te zeggen over geblesseerde spelers. Ik focus me op de finale.”

Volledig scherm Karim Benzema (met rode pet) vorige maand op het vliegveld van La Reunion voor een vakantie. © AFP

Maar L’Équipe wist vanmorgen te melden dat Benzema er wel klaar mee is. Volgens de sportkrant ‘is er iets geknapt’ bij de spits van Real, die zou balen van van de intensiteit op de training (waardoor hij geblesseerd zou zijn geraakt) en hoe de medische staf van Les Bleus de blessure heeft opgepakt. Ook had Benzema graag bij de selectie willen blijven, omdat hij naar eigen zeggen nog van waarde had kunnen zijn, maar stuurde bondscoach Deschamps hem naar huis. Daardoor zou er ‘iets geknakt zijn’ bij Benzema.

Eerdere rel met Valbuena

Benzema, 95-voudig international, ontbrak tussen 2015 en 2021 bij de Franse ploeg na een pikante rel rond ploeggenoot Mathieu Valbuena. De spits heeft in 2015 Valbuena aangemoedigd geld te betalen aan afpersers die ermee dreigden intieme beelden van hem te verspreiden. Het kwam Benzema op een voorwaardelijke gevangenisstraf van één jaar en een boete van 75.000 euro te staan. Deschamps haalde hem uiteindelijk weer terug bij de selectie.

