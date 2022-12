Juist daarom genoot Argentinië van foeterende Lionel Messi tegen Oranje, eindelijk een vleugje Maradona

WK voetbal 2022 | De weg naar de finale: Frankrijk en Argentinië azen zondag op derde wereldti­tel

Frankrijk staat zondag voor de derde keer in een finale van een WK-voetbal. De tweevoudig wereldkampioen was in de halve finale van de mondiale eindstrijd te sterk voor Marokko (2-0), met dank aan treffers van Theo Hernández en de ingevallen Randal Kolo Muani. Frankrijk stuit zondag op Argentinië, dat dinsdag Kroatië de baas was (3-0).

15 december