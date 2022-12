Jan Vertonghen voelt zich nog fit genoeg voor Rode Duivels: ‘Al denkt niet iedereen daar zo over’

Vertonghen doelde op de kritiek die hij, Toby Alderweireld en andere verdedigers in de aanloop naar de mondiale eindronde kregen. Zelfs ploeggenoten als Eden Hazard en Kevin De Bruyne lieten doorschemeren dat de Belgische defensie oud en traag is.

Vertonghen zou volgens verschillende media na het verloren groepsduel met Marokko bijna op de vuist zijn gegaan met De Bruyne. De verdediger benadrukte dat België tegen Kroatië wel als team heeft gespeeld. ,,En je hoeft ook geen 26 vrienden te zijn om te winnen”, zei hij voor de Belgische televisie. Uiteindelijk lieten niet de Belgische verdedigers het afweten op het WK in Qatar. De Rode Duivels bleven in twee van de drie groepsduels zonder tegentreffer maar scoorden slechts eenmaal.

Vertonghen maakt al lang deel uit van een unieke lichting Belgische voetballers die ruim 3,5 jaar de wereldranglijst van FIFA aanvoerde. De oud-verdediger van Ajax eindigde met België als derde op het vorige WK in Rusland en strandde in de kwartfinales van het WK van 2014 en EK’s van 2016 en 2020.

Van die gouden generatie voetballers zijn Marouane Fellaini, Mousa Dembélé, Vincent Kompany en Thomas Vermaelen al gestopt. Alex Witsel is 33 en Eden Hazard 31 jaar. Dries Mertens, net als Vertonghen 35 jaar, wilde vlak na de uitschakeling op het WK nog niet van een afscheid weten. ,,Er zit toekomst in deze ploeg, als het kan met mij”, zei hij. De 33-jarige Toby Alderweireld vertelde na te gaan denken over zijn toekomst bij de nationale ploeg, met het EK van over twee jaar in Duitsland aan de horizon.