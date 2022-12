In de schijnwerpers: mag het Duitse toptalent Jamal Musiala (19) langer blijven schitteren op het WK?

Smaakmakers, talenten, vedettes: allemaal zijn ze aanwezig op het WK voetbal in Qatar. Elke dag zetten we een speler in de schijnwerpers aan de hand van enkele cijfers. Vandaag: het Duitse toptalent Jamal Musiala (19).

Duitsland begon het WK met een nederlaag tegen Japan en na het gelijkspel tegen Spanje staat de ploeg van coach Hansi Flick nog altijd laatste in de Groep E. Voor de pure voetballiefhebbers is het te hopen dat Duitsland ten koste van Costa Rica alsnog de achtste finale van het WK in Qatar haalt. Al is het maar om nog iets langer te kunnen genieten van Jamal Musiala, het Duitse wonderkind van Bayern München.

Cijfers

19: Jamal Musiala is pas 19 jaar oud en nu al een van de uitblinkers op het WK. Tijdens Duitsland - Japan was hij om precies te zijn 19 jaar en 270 dagen oud. Daarmee werd hij de jongste Duitser op een WK sinds Heinz Schellinger in 1958. In totaal waren slechts drie Duitsers nóg jonger dan Musiala toen hij tegen Japan zijn WK-debuut maakte (later tijdens dit WK werd de 18-jarige Youssoufa Moukoko de jongste Duitser ooit op een WK waardoor inmiddels vier Duitsers jonger waren dan Musiala)

19: Een wedstrijd later, tegen Spanje, werd Jamal Musiala de jongste Duitser sinds 1966 met een assist op het WK. Hij was om precies te zijn 19 jaar en 274 dagen oud en daarmee nog een stuk jonger dan Thomas Müller, die in 2010 een assist gaf tegen Australië toen hij 20 jaar en 273 dagen oud was.

36: Jamal Musiala ging dit WK 36 duels aan. Minstens tien meer dan elke andere Duitser.

Programma vandaag op WK voetbal in Qatar

De spanning in Groep F is om te snijden. Canada is als enige land uitgeschakeld, maar Kroatië, Marokko én België strijden nog met z'n drieën om twee tickets voor de achtste finales van het WK in Qatar. België, waar Eden Hazard tegensprak dat er sprake was van onrust, moét winnen van Kroatië om de laatste zestien te halen. Kroatië en Marokko hebben namelijk allebei één punt meer dan de Belgen. Marokko heeft tegen het reeds uitgeschakelde Canada genoeg aan een gelijkspel.



Ook in Groep E vallen vandaag de beslissingen. Spanje leidt die poule met vier punten terwijl Japan en Costa Rica volgen met drie. Duitsland heeft één punt en moet dus per se winnen van Costa Rica. Zo niet, dan is Duitsland net als op het WK 2018 uitgeschakeld na de groepsfase.

16.00 uur: Canada - Marokko

16.00 uur: Kroatië - België

20.00 uur: Costa Rica - Duitsland

20.00 uur: Japan - Spanje

